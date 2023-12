Hanoï (VNA) - Les trois moteurs de croissance économique que sont l' investissement , l'exportation et la consommation auront de bonnes opportunités en 2024, selon le vice-ministre du Plan et de l'Investissement Tran Quoc Phuong lors de la conférence de presse régulière du gouvernement le 6 décembre.Il a rappelé que lors de sa sixième session, l'Assemblée nationale (AN) avait adopté une résolution sur le plan de développement socio-économique pour 2024, avec plusieurs objectifs importants dont un taux de croissance de 6 à 6,5%.Auparavant, le maintien de la stabilité macroéconomique était une priorité plus élevée que d'autres tâches, mais pour l’année 2024, l'AN a décidé de se concentrer davantage sur la promotion de la croissance économique avant la stabilité macroéconomique, ce qui montre la détermination à accélérer la croissance, la reprise et à compenser les déclins causés par les impacts de la pandémie de COVID-19 et de l’économie mondiale en 2023, a souligné Tran Quoc Phuong.