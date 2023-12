Hanoi (VNA) – Près de 400 citoyens vietnamiens bloqués dans le Nord du Myanmar en raison du conflit armé qui y règne ont été rapatriés le 30 décembre au matin.

Des citoyens vietnamiens rapatriés du Myanmar effectuent les procédures à l’aéroport international de Nôi Bai, à Hanoi, le 5 décembre 2023. Photo : VNA

Cette opération de rapatriement, la deuxième après la première du 4 au 6 décembre, est le fruit de la collaboration entre le ministère des Affaires étrangères (MoFA), les agences compétentes du pays et les bureaux de représentation vietnamiens dans la région.Elle a porté le nombre total de citoyens vietnamiens rapatriés à près de 1.400, l’intégralité des frais de rapatriement étant pris en charge par le gouvernement. Le Vietnam a également aidé à évacuer un citoyen népalais du Myanmar.Alors que le conflit continue d’évoluer de manière complexe au Myanmar, le ministère a conseillé aux citoyens d’éviter ces zones et de suivre les instructions de l’ambassade du Vietnam au Myanmar et des agences locales compétentes.Il a de nouveau averti que les citoyens vietnamiens devraient se méfier des escroqueries à l’emploi dans lesquelles des escrocs leur promettent un «travail facile mais bien rémunéré» dans des pays étrangers, la plupart du temps sans aucune qualification ni diplôme requis.En cas d’urgence, les citoyens vietnamiens au Myanmar peuvent appeler l’ambassade du Vietnam au Myanmar via sa hotline de protection des citoyens 959660888998 ; ou le Département consulaire du ministère des Affaires étrangères via le standard de protection des citoyens 84 981 84 84 84, 84 965 41 11 18, ou par e-mail à baohocongdan@gmail.com. – VNA