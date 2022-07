Thua Thiên-Huê (VNA) – Au moins un pangolin javanais (Manis javanica), une tortue-boîte à dos fleuri (Cuora bourreti) et un macaque à face rouge (Macaca arctoides) sont repartis dans la nature ces derniers jours dans la province de Thua Thiên-Huê (Centre).

Un macaque à face rouge (Macaca arctoides) relâché dans la nature. Photo: VNA



Leur relâchement dans la nature résultait des efforts menés conjointement les 17 et 22 juillet par les départements de protection forestière de la cité municipale de Huong Thuy et du district de Nam Dông et du parc national de Bach Ma.

Remis par des habitants locaux, les animaux se trouvaient dans un état de santé fragile et ont été soignés et réhabilités pour assurer une santé optimale en vue de leur retour dans leur milieu naturel.



Bach Ma, un des 30 parcs nationaux du Vietnam, compte 969 espèces animales dont 68 ont été enregistrées dans le Livre rouge du Vietnam. Le Sao la (Pseudoryx nghetinhensis) figure parmi ces habitants précieux du Bach Ma. – VNA