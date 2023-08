Tuyên Quang (VNA) – Dotée des paysages montagneux majestueux et poétiques, de nombreuses grottes calcaires, la province de Tuyên Quang (Nord-Ouest) possède un grand potentiel de développement du tourisme d’expérience et de découverte pour attirer toujours plus de touristes sur son territoire.

Des touristes visitent la grotte de Khuôi Pin, commune de Khuôn Hà (Lâm Binh). Photo : baotuyenquang.com.vn



Les grottes et cavernes sont les plus nombreuses dans les districts de Hàm Yên, Chiêm Hoa, Na Hang et Lâm Binh. De nombreuses grottes et cavernes ont été aménagées pour le public, telles que la grotte Tiên (Fées) dans la commune de Yên Phu à Hàm Yên, la grotte Bo Kim dans la commune de Thanh Tuong à Na Hang, la grotte Khuôi Pin dans la commune de Khuôn Hà à Lâm Binh, les grottes Bo Ngoang, Tham Vài, Tham Ngân dans la commune Phuc Son à Lâm Binh.



Surnommée Phong Nha-Ke Bang des montagnes du Nord-Ouest, la grotte Tiên à cheval sur les montagnes Châu Quy, Bach Ma et Toa, dans la commune de Yên Phu, possède des stalactites, stalagmites et autres colonnes singulières édifiantes qui se sont composées au fil des éternités de sculptures naturelles somptueuses.



Autour de cette grotte pittoresque, les légendes fleurissent comme des petites fleurs qui tapissent le bord des sentiers. Le voyageur sera invité à écouter ces histoires, à s’immerger dans des contes et légendes sur lesquels les autochtones aiment asseoir l’histoire de leur terre.



En plus de la grotte Tiên, le district de Hàm Yên envisage également d'exploiter la grotte Canh Sinh dans la commune de Minh Dân, la grotte Qua Na, grotte Doi (Chauves-souris) dans la commune de Yên Thuân, et la grotte Da Den dans la commune de Yên Phu à des fins touristiques.