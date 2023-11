Phnom Penh (VNA) – Une délégation d’anciens soldats volontaires et experts vietnamiens et de représentants de familles de soldats vietnamiens tombés sur le champ de bataille du Cambodge a visité du 3 au 7 novembre les provinces de Battambang et Siem Reap, au Nord-Ouest du Cambodge.

Photo de groupe de la délégation vietnamienne devant le Monument de l’amitié Vietnam-Cambodge, à Phnom Penh, le 3 novembre. Photo : VNA Photo de groupe de la délégation vietnamienne devant le Monument de l’amitié Vietnam-Cambodge, à Phnom Penh, le 3 novembre. Photo : VNA

S’adressant à une rencontre entre la délégation et les responsables de Siem Reap, le président du conseil provincial Ian Khun a remercié le gouvernement vietnamien et l’Armée populaire du Vietnam pour leur soutien au gouvernement et au peuple cambodgiens dans le passé et à l’heure actuelle, en particulier pour le sacrifice inestimable des soldats volontaires vietnamiens pour aider à libérer le peuple cambodgien du régime génocidaire en 1979.



Il a souligné la coopération croissante entre Siem Reap et les localités vietnamiennes et a évoqué la coordination avec la partie vietnamienne dans la recherche des restes de soldats volontaires et d’experts vietnamiens qui se sont sacrifiés dans la localité cambodgienne.



Le vice-président de l'Association d'amitié Vietnam-Cambodge, Trinh Vinh Pha, a déclaré que ce voyage visait à renforcer davantage l'amitié de longue date entre les deux pays.