Dak Nong (VNA) - Le Van Chiên, vice-président permanent du Comité populaire provincial de Dak Nong, vient de signer une décision publiant une liste de projets pour attirer des investissements en 2024 et de projets ayant un potentiel d'investissement dans cette province des Hauts Plateaux du Centre.



Selon cette décision, le Comité populaire provincial de Dak Nong a publié une liste de 17 projets pour attirer des investissements dans la province en 2024. Ces projets représentent un investissement total estimé à plus de 3.000 milliards de dongs, dont des projets d'infrastructures urbaines, de tourisme, de l’agroalimentaire...



En outre, le Comité populaire de la province de Dak Nong a publié une liste de 44 projets présentant un potentiel d'investissement, avec un capital total estimé à plus de 290 000 milliards de dongs.



Selon le Service du Plan et de l'Investissement de Dak Nong, en 2023, Dak Nong a attiré 11 projets d'investissement, avec un capital total de plus de 2.000 milliards de dongs.-VNA