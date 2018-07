Photo d'illustration : http://baocongthuong.com.vn/

Dak Nong (VNA) - Le 12 juillet, dans le chef-lieu de Gia Nghia, le Comité populaire de la province de Dak Nông (dans les Hauts plateaux du Centre) a organisé une conférence de presse pour lancer son programme « Dak Nông à la saison des avocats mûrs », dont l’objectif est de promouvoir les avocats de la province vers les marchés étrangers.

Les autorités provinciales ont révélé des informations sur leur programme « Dak Nông à la saison des avocats mûrs » et leur projet de développer une marque commerciale pour ces fruits et d’en faire un produit agricole phare de la province.

Le programme de promotion des avocats se tiendra du 18 au 23 juillet, avec au menu diverses activités, dont une cérémonie de célébration de la saison des avocats, une foire de promotion des avocats et d’autres produits agricoles, une conférence ayant pour thème « Le développement durable des avocats », une réunion de promotion tenu en collaboration avec la Sarl T. Vita du groupe T&T, un concours intitulé « Les avocats délicieux » et des visites de zones de culture d'avocatiers de la province.

Les autorités provinciales ont invité experts et entreprises à les aider à perfectionner leur stratégie de développement et de commercialisation des avocats et à promouvoir ces fruits vers l’étranger.

Actuellement, la province de Dak Nông a signé des accords de coopération avec l’agence de coopération du gouvernement néo-zélandais (New Zealand Government-to-Government Partnerships Office, G2G Know-How), l’institut néo-zélandais de recherche sur les cultures agricoles et les aliments (New Zealand Institute for Crop and Food Research) et la compagnie SAM Agritech.

La vice-présidente du Comité populaire provincial Tôn Thi Ngoc Hanh a fait savoir que Dak Nông était l’un des premiers producteurs d’avocats du pays, avec une superficie totale de 2.600 ha et une production moyenne de 10 à 15 tonnes/ha, représentant 20% de la superficie des fruitiers de la province. Les avocatiers sont beaucoup cultivés dans les districts suivants : Dak Min, Dak R’lâp, Dak Song, Dak Glong et Gia Nghia. –NDEL/VNA