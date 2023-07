La coopération entre les forces armées des deux provinces est renforcés. Photo : VNA



Dak Lak (VNA) - La province de Dak Lak dans les Hauts Plateaux du Centre compte deux districts, quatre communes partageant plus de 71 km de ligne frontalière avec la province de Mondulkiri du Cambodge. Au cours des dernières années, les activités d'échanges amicaux entre les deux provinces de Dak Lak et de Mondulkiri ont été menées à bien pour renforcer la confiance et la compréhension mutuelle.

En 2017 et 2022, l'Association d'amitié Vietnam - Cambodge de la province de Dak Lak a régulièrement coordonné avec l'Association d'amitié Cambodge - Vietnam de la province de Mondulkiri pour organiser des rencontres et des échanges, à l'occasion des événements marquants des deux pays, dont la célébration de l'établissement des relations diplomatiques Vietnam-Cambodge (24 juin)... Une réunion d’échange entre les Clubs des hommes d’affaires Vietnam-Cambodge a été organisée les 11 et 12 mai dans la ville vietnamienne de Buon Ma Thuot.

En même temps, le Commandement des gardes-frontières de la province de Dak Lak a soutenu des examens et des traitements médicaux pour le corps des gardes-frontières cambodgiens, lui a aidé à régler les conséquences causées par les catastrophes naturelles et les épidémies. Le Commandement des gardes-frontières de la province de Dak Lak a offert des équipements et des fournitures médicales d'une valeur de plus de 2 milliards de dongs aux forces armées de la province de Mondulkiri pour contribuer à la prévention et au contrôle du COVID-19, et a aussi accordé les matériaux de construction de logements, la nourriture, les produits de bass et etc.

L'Association d'amitié Vietnam-Cambodge dans la province de Dak Lak a tenu 341 séances de communication sur les traités, les accords, les résultats de la démarcation et de la pose de bornes entre les deux pays qui a attiré plus de 21.000 participations de fonctionnaires et d'employés.



Le vice-président du Comité populaire provincial, président de l'Association d'amitié Vietnam - Cambodge de la province de Dak Lak, H'Yim Kdoh, a annoncé que l’association avait signé une prolongation du Protocole d'accord sur la coopération et le développement de l'amitié entre les deux peuples pour la période 2017 - 2022 avec l'Association d'amitié Cambodge - Vietnam de la province de Mondulkiri pour sa mise en œuvre continuelle dans la période 2023 - 2028.

D'ici à fin d’année, l'association projette d’accélérer la création du Club d'affaires Vietnam - Cambodge dans la province de Dak Lak ; d'organiser une rencontre entre les postes de gardes-frontaliers de Dak Lak et de Mondulkiri à l'occasion du 70ème anniversaire de la Fête nationale du Cambodge (9 novembre 1953 - 9 novembre 2023)… -VNA