District de Cu Kuin, province de Dak Lak. Photo: VNA

Dak Lak (VNA) – L’affaire de terrorisme contre le pouvoir populaire survenue le 11 juin 2023 à Dak Lak (Hauts Plateaux du Centre), récemment passée devant la justice lors d’un procès public, a reçu une grande attention de la part de l'opinion publique.Le Tribunal populaire de la province de Dak Lak a condamné 100 accusés. Les populations locales, notamment les minorités ethniques des Hauts Plateaux du Centre, ont exprimé leur soutien à la décision du tribunal. Les soldats et les populations des 49 groupes ethniques de Dak Lak sont unis et prêts à détruire tous les complots visant à saboter la grande union nationale.Ces derniers jours, Y Chau Nie, un patriarche respecté du village d'Ea Ktur, commune d'Ea Ktur, district de Cu Kuin, a expliqué l’affaire de terrorisme aux habitants de son village. Il a déclaré que les personnes impliquées avaient reconnu leurs crimes. L'État mène une politique de clémence, réduisant quelque peu les sanctions. Plus tard, lorsque ces personnes reviendront de prison, le village les accueillera et les accompagnera pour reconstruire leur vie.Y Lina, chef du groupe résidentiel d’Ea Nur, bourg de Pong Drang, district de Krong Buk, a apprécié la politique indulgente du Parti et de l'État appliquée sur cette affaire, avant d’exprimer le souhait que les personnes impliquées purgent pleinement leur peine de prison, se remettent en question et retournent ensuite dans leur village auprès de leurs familles.Selon le pasteur Y Djan Eban, chef de la section protestante du village de Kniet, commune d’Ea Ktur, district de Cu Kuin, les peines prononcées sont justifiées et conformes à la loi. Les habitants locaux se rendent compte que les sentences témoignent de la clémence du Parti et de l’État, a-t-il souligné.Y Chau Niê et le pasteur Y Djan Eban ont déclaré que leurs localités renforceraient la sensibilisation sur les préconisations et politiques du Parti et les lois de l'État et encourageraient les populations locales à se concentrer sur le développement économique.La province de Dak Lak compte 49 groupes ethniques avec plus de 1,9 million d'habitants, dont 35,7% sont issus de minorités ethniques. Grâce à la mise en œuvre des lignes et politiques du Parti et de l'État, la vie des habitants locaux, des minorités ethniques en particulier, s'améliore de plus en plus.En 2023, la province a obtenu des résultats positifs en matière de développement socio-économique, atteignant 12 des 16 objectifs fixés. Le taux de pauvreté a diminué de 1,75 point (passant de 10,94% à 9,19%) et celui de ménages pauvres issus de minorités ethniques, de 3,5 points. -VNA