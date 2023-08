Une représentation du métier de tissage. Les brocatelles du Tây Nguyên sont confectionnées avec l’habileté des tisserandes. Photo : VNA

Dak Lak (VNA)-Un défilé de mode consacré aux brocatelles des minorités ethniques du Tây Nguyên (hauts plateaux du Centre) portant sur le thème “Ban Mê oi !” (Oh Ban Mê !) a récemment été organisé en plein air dans le domaine de la cascade de Dray Nur, province de Dak Lak.

Dans la culture traditionnelle préservée de génération en génération, les brocatelles ne sont jamais absentes de la vie des ethnies minoritaires du Tây Nguyên. Avec leurs mains habiles, leur créativité, les femmes tissent des pièces de linges aux images uniques portant l’empreinte d’identités culturelles telles que les gongs, les maisons communales, les jarres d’alcool... Par conséquent, le défilé de mode “Ban Mê oi !” valorise la beauté des tenues et le travail des tisserandes.

Dans le paysage majestueux et poétique de la cascade de Dray Nur, située dans la commune de Dray Sap, district de Krong Ana, province de Dak Lak, et sous le son des gongs et des mélodies d’épopées légendaires des hauts plateaux du Centre, plus de 200 artistes, mannequins, danseurs, et artisans issus de ladite province et venus de Hanoï et de Hô Chi Minh-Ville, ont animé des spectacles inédits. Ce programme a laissé de fortes impressions aux spectateurs avec des scènes bien orchestrées.

Le défilé a mis à l’honneur les nouvelles collections des stylistes Lê Kyo, Minh Hanh, Công Huân, Cao Duy, Trung Beret, Nguyên Thuy et Thu Hà. -CVN/VNA