Ba Na Hill. Photo: VNA

Da Nang (VNA) - Le nombre total de visiteurs dans la ville balnéaire centrale de Da Nang en 2023 est estimé à plus de 7,4 millions, soit une double par rapport à 2022 et l'équivalent de 93% du chiffre de 2019 avant la pandémie de COVID-19, a rapporté le service municipal du Tourisme.

Parmi eux, le nombre total de visiteurs internationaux est estimé à plus de 2 millions, soit une multiplication par quatre d'une année sur l'autre et équivalant à 62% du chiffre de 2019.

Pendant ce temps, les touristes nationaux dans la ville s'élèvent à 5,4 millions, soit une augmentation de 69% par rapport à 2022 et l'équivalent de 119% du nombre de 2019.

Les revenus totaux des services d'hébergement, de restauration et de voyage sont estimés à 28.000 milliards de dongs (1,2 milliard de dollars), soit une augmentation de 67% par rapport à 2022 et l'équivalent de 133% du chiffre de 2019.

Da Nang a identifié cinq groupes de produits clés pour optimiser le potentiel et les avantages de la ville, notamment le tourisme de croisière haut de gamme; le tourisme culturel et historique; le tourisme MICE (réunions, incentives, conférences et expositions) ; l’écotourisme... –VNA