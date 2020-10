Le comité exécutif de l’organisation du Parti de la ville de Da Nang pour le mandat 2020-2025. Photo : VNA

Dà Nang (VNA) – Le 22e congrès de l’organisation du Parti de la ville de Dà Nang pour le mandat 2020-2025 s’est achevé jeudi sur un succès, avec l’adoption d’une résolution tendant vers l’objectif de développer la ville dans tous les domaines.

Dà Nang se fixe l’objectif global d’ici 2025 de construire le Parti, l’administration et le système politique sains, puissants et pionniers dans la rénovation et le développement, de faire de Dà Nang une ville d’entrepreneuriat et d’innovation, un grand centre socio-économique du pays, un noyau du chapelet de villes et un pôle de croissance de la région économique clé du Centre et des Hauts Plateaux du Centre.



La vision à l’horizon 2030 consiste à faire de Dà Nang un des grands centres socio-économiques du pays, à progresser vers une ville écologique, moderne, intelligente et où il fait bon vivre, à atteindre un niveau de vie parmi les plus élevés du pays.



À ces fins, elle envisage de renouveler son modèle de croissance et de restructurer son économique en se concentrant sur le développement des industries high-tech et des technologies de l’information en association avec la construction de la ville d’entrepreneuriat et d’innovation, créant ainsi la base nécessaire à l’expansion de nouveaux secteurs et domaines, notamment l’économie numérique, la société digitale et la gouvernance numérique.



En outre, la ville prévoit de mettre en œuvre de manière synchrone et efficace la résolution n°119/2020/QH14 de l’Assemblée nationale sur l’organisation pilote du modèle de l’administration urbaine et certains autres mécanismes et politiques spécifiques pour le développement de la ville de Dà Nang.



La résolution indique de la plus grande ville du Centre s’efforce d’enregistrer une croissance du produit intérieur brut (PIB) régional de 9-10% pour la période 2020-2025 (une progression de 8,5-9,5% pour les services, de 11-11,5% pour l’industrie et la construction et de 2-3% pour l’agriculture), et un PIB régional par habitant de 5.000 à 5.500 dollars.



Plus tôt, la première réunion du comité exécutif de l’organisation du Parti de la ville de Dà Nang tenue le 21 octobre a élu le camarade Nguyên Van Quang comme secrétaire du comité municipal du Parti, et les camarades Luong Nguyên Minh Triêt et Lê Trung Chinh comme secrétaires adjoints pour le mandat 2020-2025. – VNA