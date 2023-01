Des jeunes ramassent des déchets à la plage de Da Nang. Photo: VNA



Da Nang (VNA) – Le Service des Ressources naturelles et de l’Environnement de Da Nang poursuit le projet de faire de Da Nang une ville durable pour 2021-2030.

Le concept de ville durable intègre des pratiques écologiques, des espaces verts et des technologies de soutien dans l'environnement urbain afin de réduire la pollution atmosphérique et les émissions de CO2, d'améliorer la qualité de l'air et de protéger les ressources naturelles.



Selon le vice-directeur du Service municipal des Ressources naturelles et de l'Environnement, Vo Nguyen Chuong, de nombreuses activités de communication seront largement organisées, contribuant à mobiliser les ressources communautaires pour promouvoir la protection de l'environnement.



Au cours des deux années 2021 et 2022, la ville a mis en œuvre le projet de faire de Da Nang une ville durable avec plus de 88 mesures visant à contrôler la pollution, à améliorer l'environnement, à conserver la nature et la biodiversité… Plus de 3.400 milliards de dongs ont été réservés à leur mise en œuvre en 2022.



Grâce à ces efforts, Da Nang a occupé en 2021 la première place nationale du classement du ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement en termes d’Indicateurs de performance en matière de protection de l'environnement (PEPI).-VNA