Dà Nang (VNA) – La ville de Dà Nang (Centre) intensifie la promotion du tourisme en Inde et en République de Corée pour attirer davantage de visiteurs de ces marchés potentiels et diversifier les sources de voyageurs internationaux.

Le pont d'Or, un pôle d'attraction touristique de la ville de Dà Nang. Photo : VNA

Le Département municipal du tourisme a récemment rencontré des compagnies aériennes et des agences de voyages indiennes pour discuter de l’ouverture de routes aériennes directes vers Dà Nang, a fait savoir sa directrice Truong Thi Hông Hanh.En rencontrant les transporteurs indiens Air India, Vistara et Indigo, le département leur a fourni des informations sur les destinations locales, le potentiel, la croissance impressionnante du nombre de touristes indiens à Dà Nang et des incitations pour les compagnies aériennes internationales à ouvrir des liaisons directes vers la ville. Il a également écouté leurs propositions concernant l’ouverture des routes aériennes.La responsable a noté que Dà Nang est une destination nouvelle et attrayante pour les visiteurs indiens, car elle présente de nombreux avantages tels que le tourisme maritime, des marques hôtelières de renommée mondiale, des parcs à thème, des activités de divertissement nocturne, une cuisine diversifiée, la connectivité avec les sites du patrimoine mondial des provinces voisines et sa reconnaissance en tant que première destination de festivals et d’événements en Asie.Au cours des neuf premiers mois de 2023, Dà Nang a accueilli plus de 95 000 touristes indiens, représentant près de la moitié du total des visiteurs de ce pays d’Asie du Sud au Vietnam, selon les statistiques.Le Département municipal du tourisme a également rencontré de nombreuses agences de voyages indiennes telles que Motherson Air Travel, Dream Trip4U, Luxury Vacations & Holidays et ATG Holidays.Ces sociétés sont spécialisées dans le tourisme MICE (réunions, voyage de stimulation, conventions et expositions), le FIT (free independent travelers ou voyageurs indépendants) et le segment du tourisme en famille haut de gamme, qui correspondent également aux priorités de Dà Nang.Anuj Anand, directeur des ventes de Motherson Air Travel, a fait savoir que son entreprise prévoyait d’organiser des voyages vers de nouvelles destinations et que Dà Nang était un lieu incontournable.Pendant ce temps, le directeur d’ATG Holidays, Vinay Arora, s’est dit surpris et également satisfait de la quantité et de la qualité des hôtels et restaurants indiens à Dà Nang.Vinay et Aishwarya Arora de Luxury Vacations & Holidays ont également fait l’éloge du traitement local réservé aux groupes de touristes MICE.