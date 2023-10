Panorama de la conférence. Photo: vietnamnet.vn

Hanoï (VNA) - Da Nang dispose de nombreux avantages en matière de cadre juridique, de système éducatif, de liens internationaux et, notamment, d’enthousiasme de ses dirigeants et de sa population.



Da Nang est l'un des trois centres de l'industrie des puces semi-conductrices du pays et sa demande en ressources humaines dans ce domaine est très importante. C'était la problématique soulevée lors de la conférence « Développer les ressources humaines au service de l'industrie des puces semi-conductrices : problèmes auxquels est confrontée la ville de Da Nang", organisée par le Comité populaire de cette ville du Centre dans la matinée du 10 octobre.



Lors de la conférence, Truong Gia Binh, président du conseil d'administration du groupe FPT, a déclaré que Da Nang avait de nombreuses opportunités pour devenir un centre de fabrication de puces semi-conductrices à l'échelle nationale et même mondiale. Selon lui, il faut, par tous les moyens, introduire le nom de Da Nang dans l’écosystème mondial des puces semi-conductrices.



« Outre les ressources humaines et l'attraction des investissements, il est important pour Da Nang d'avoir des personnalités célèbres de cette industrie présentes sur son sol, de coopérer avec de grandes entreprises internationales. Il faut appeler les plus grandes entreprises à venir à Da Nang. C’est un début extrêmement important. Il est également important de disposer d'un cadre juridique pour développer ce secteur », a souligné Truong Gia Binh.



À l’heure actuelle, Da Nang compte 2.450 entreprises de technologie numérique, soit une moyenne de 2,3 pour 1.000 habitants, ce qui la place au deuxième rang national après Hô Chi Minh-Ville. Ce taux est également trois fois plus que la moyenne nationale. La plus grande ville du Centre recense en outre 46.000 travailleurs du numérique.