Dà Nang (VNA) – La ville de Dà Nang (Centre) espère rejoindre les provinces du Laos, y compris la province de Champassak, pour poursuivre et cultiver la grande amitié, la solidarité spéciale e et la coopération intégrale entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples vietnamiens et lao, a déclaré le vice-président du Comité populaire de la ville de Dà Nang Hô Ky Minh.

Le vice-gouverneur de la province de Champassak, Somboun Hueangvongsa, présente ses vœux de Nouvel An à la ville de Dà Nang. Photo : VNA

En recevant une délégation de Champassak dirigée par son vice-gouverneur Somboun Hueangvongsa, Hô Ky Minh a déclaré que Dà Nang avait coopéré avec cinq provinces du Centre et du Sud du Laos, dont Champassak, dans la mise en œuvre de nombreux programmes et projets de coopération dans la construction et la modernisation d’écoles, les travaux publics et l’enseignement de la langue vietnamienne, l’agriculture et la planification du développement socio-économique.Il a noté qu’entre 2018 et 2022, la ville a dépensé 17,83 milliards de dôngs dans des programmes conjoints avec Champassak.Pour sa part, le responsable lao a présenté ses vœux de Nouvel An aux autorités et à la population de la ville de Dà Nang.Il a exprimé l’espoir que la solidarité et l’amitié entre les deux Partis et les deux États continueront de s’épanouir et que les liens étroits entre la province de Champasak et la ville de Da Nang continueront de se consolider et de s’approfondir. – VNA