Présenter des produits de Da Nang en Indonésie. Photo : VNA



Jakarta (VNA) - Le Service du tourisme de la ville de Da Nang (Centre), en coordination avec l'Association du voyage de l’Indonésie, a organisé le 6 octobre à Jakarta, en Indonésie, un programme de promotion du tourisme de Da Nang.Da Nang a présenté aux clients ses produits touristiques typiques tels que le tourisme de MICE (réunions, incentives, conférences et expositions), l'écotourisme, la découverte du patrimoine culturel, la cuisine, les divertissements nocturnes, les événements et festivals typiques de la ville...S’exprimant à l'événement, l'ambassadeur vietnamien en Indonésie, Ta Van Thong, a estimé que cet événement contribuerait à renforcer les relations entre le Vietnam et l'Indonésie, entre Da Nang et les localités indonésiennes, ainsi qu'entre les agences de voyages des deux pays.À cette occasion, l'Association des voyages de la ville de Da Nang et l'Association du voyage de l'Indonésie ont signé un accord de coopération pour échanger des touristes entre les deux parties, favorisant ainsi l'ouverture de la route aérienne Indonésie- Da Nang Présente à l'événement, Mme Pauline Suharno, présidente de l'Association du voyage de l’Indonésie, a estimé que les entreprises de voyage de Da Nang avaient l'opportunité de contacter et de travailler directement avec les entreprises de voyage indonésiennes pour développer leurs activités et exploiter de nombreuses opportunités de coopération dans les temps à venir.Le programme de promotion du tourisme de Da Nang a attiré plus de 90 délégués qui étaient représentants de compagnies aériennes, d'agences de voyages et d'agences de presse indonésie nnes. - VNA