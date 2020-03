Le pont d’or à Da Nang.

Classée 7e, Da Nang est appréciée pour l’hospitalité de ses habitants, sa cuisine unique, ses magnifiques paysages naturels et ses villégiatures de luxe.Pour relancer son secteur clé, Da Nang prépare un plan de promotion touristique, explique Truong Thi Hông Hanh, la directrice du Service municipal du Tourisme :«Une série de mesures sera mise en œuvre afin d’attirer plus de touristes à Da Nang. En plus d’une offre compétitive, nous proposerons aux visiteurs des formules originales. Nous allons travailler avec les compagnies aériennes et les voyagistes».TripAdvisor est le plus grand site de voyage au monde avec plus de 60 millions de membres et plus de 170 millions d’avis sur les hôtels, restaurants, attractions et services de voyage.-VOV/VNA