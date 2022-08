Séance de travail entre le comité du Parti de la province de Da Nang et la délégation de la province lao de Savannakhet. Photo: VNA

Da Nang (VNA) – Le secrétaire du comité du Parti de la province de Da Nang (Centre), Nguyen Van Quang, a reçu le 3 août une délégation de la province lao de Savannakhet, conduite par son chef Santiphap Phomvihane.

Nguyen Van Quang a hautement apprécié la visite de la délégation lao à Da Nang et sa participation à la Foire internationale du commerce, du tourisme et de l'investissement autour du corridor économique Est-Ouest - Da Nang 2022.

Il s’est déclaré convaincu que la participation des entreprises lao en général et celles de la province de Savannakhet en particulier, contribuerait au succès de la foire et à la promotion de la coopération dans l’avenir entre les deux localités dans le commerce et l’investissement.

De son côté, le secrétaire du comité provincial du Parti et chef de la province lao, Santiphap Phomvihane, a suggéré aux deux localités de booster leur coopération dans les domaines socioéconomiques, la santé ainsi que promouvoir leur collaboration dans l’exploitation du corridor économique Est-Ouest.

À ce jour, Da Nang a signé des accords de coopération avec sept localités lao, dont Savannakhet. Entre 2018 et 2022, la ville vietnamienne a octroyé plus de 115 milliards de dongs en faveur cinq provinces au Centre et au Sud du Laos. Pour la période 2023-2027, Da Nang continuera à mettre en œuvre cinq protocoles d’accord de coopération avec les provinces de Savannakhet, Champasak, Sekong, Salavane et Attapeu. -VNA