La cérémonie de lancement du programme de coopération entre Da Nang et Facebook. Photo: VNA

Da Nang (VNA) - La ville centrale de Da Nang et Facebook ont lancé mercredi un programme de coopération sur le renforcement de la capacité de réaction aux catastrophes naturelles et des compétences numériques, le premier du genre scellé entre Facebook et une localité vietnamienne.

Ce programme de coopération comprend des formations à l’intention des services et organisations de la ville, afin de les aider à utiliser le réseau social comme un canal de communication rapide et efficace entre eux, et avec les populations locales.

Facebook a également présenté un programme de données pour la communauté comprenant une carte de la densité de population et une carte des catastrophes naturelles au Vietnam.

Les agences vietnamiennes peuvent utiliser la carte de la densité de population pour planifier une intervention en cas de catastrophes naturelles. La carte des catastrophes naturelles, elle, est en mesure de fournir des informations en temps quasi réel sur l’accessibilité à l’électricité des personnes touchées, leur état d’évacuation et leur demande de produits et de services de première nécessité, afin d’aider les organisations humanitaires à coordonner leur travail lors des catastrophes naturelles.

Mme Nguyen Thi Phuong, vice-directrice du Service municipal de l'Information et de la Communication, a déclaré que Da Nang avait occupé ces 10 dernières années consécutives le premier rang national en termes de Vietnam ICT Index, le classement sur l’état de préparation au développement et l’application des technologies de l’information et de la communication.

Pour devenir une ville intelligente, Da Nang propose désormais 847 services publics en ligne, soit 65% du total des procédures administratives de la ville.-VNA