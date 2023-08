Da Nang met l'accent sur le développement du golf professionnel. Photo: VNA Da Nang met l'accent sur le développement du golf professionnel. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le tournoi BRG Open Golf Championship Danang 2023 se déroule sur trois jours, du 31 août au 2 septembre, dans le cadre du système des tournois de golf de développement asiatique de l'ASIAN Tour. Il s’agit d’un événement clé du Festival touristique du golf organisé par la mégapole du Centre.Le tournoi attire la participation de 144 golfeurs professionnels, dont 120 venus de Thaïlande, Malaisie, Philippines, Corée du Sud, Japon, Malaisie, Australie, Suède, Royaume uni, Inde, Chine... et 24 golfeurs vietnamiens. En particulier, quatre golfeurs en tête du classement des prix du système de tournois de golf de développement asiatique 2023 se sont inscrits: Harrison Gilbert-Wong (Australie), Oscar Zetterwall (Suède), Naoki Sekito (Japon), Chanat Sakulpolphaisan (Thaïlande).La valeur totale des prix du tournoi de Da Nang est de 100.000 dollars, soit une augmentation de 25.000 dollars par rapport à 2022. La Coupe du championnat est fabriquée à partir de céramique Chu Dau (province de Hai Duong) représentant les 600 ans d'histoire de formation et de développement du golf.Le tournoi BRG Open Golf Championship Danang 2023 est diffusé en direct sur les chaines Golfnews.vn, On Golf et la fanpage Danang Fantasticity du secteur du tourisme de Da Nang. Environ 4.500 billets gratuits ont été distribués pour trois jours de compétitions. -VNA