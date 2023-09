Le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue (2e à partir de la droite), offre un cadeau de souvenir au président de la Commission des affaires étrangères du Parlement du Bangladesh, Muhammad Faruk Khan (2e à partir de la gauche). Photo: VNA



Dhaka (VNA) – Dans le cadre de sa visite officielle au Bangladesh, le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, a rencontré le 21 septembre Muhammad Faruk Khan, président de la Commission des affaires étrangères du Parlement du Bangladesh.



Le président de l'Assemblée nationale a exprimé sa satisfaction devant les résultats de son entretien avec la présidente du Parlement du Bangladesh, Shirin Sharmin Chaudhury, et a rappelé la création des deux Groupes d'amitié parlementaires Vietnam-Bangladesh et Bangladesh-Vietnam.



Il a demandé aux Commissions des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale du Vietnam et du Parlement du Bangladesh, ainsi qu'aux présidents des deux Groupes d'amitié parlementaires, de mettre activement en œuvre les résultats de l’entretien et les contenus du mémorandum d'accord sur la coopération entre les deux organes législatifs.



De son côté, le président de la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale du Bangladesh a déclaré que la visite de la délégation vietnamienne contribuerait à approfondir les bonnes relations d'amitié traditionnelle entre les deux pays.

Le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, prononce un discours important à l'Académie diplomatique du Bangladesh. Photo: VNA



Le même jour, Vuong Dinh Hue a prononcé un discours important à l'Académie diplomatique du Bangladesh, sur le thème "Amitié traditionnelle et bonne coopération entre le Vietnam et le Bangladesh : s’efforcer ensemble pour un avenir brillant et prospère des deux nations, pour la paix, la stabilité et le développement de la région et du monde."



Dans son discours, le président de l'Assemblée nationale vietnamienne a souligné que le Bangladesh et le Vietnam partageaient de nombreuses similitudes historiques, ce qui les rendrait toujours proches, aujourd’hui comme demain.



Il a ensuite partagé l'histoire du Vietnam et ses réalisations, ainsi que les efforts de l’Assemblée nationale pour assurer au mieux les droits et intérêts légitimes des gens et des entreprises.



Le Vietnam s'efforce de promouvoir ses relations d’amitié et sa coopération efficace avec d'autres pays, en particulier avec des amis traditionnels comme le Bangladesh, a-t-il déclaré, soulignant qu’au milieu des innombrables changements de l'époque et de l'histoire en dents de scie, le fort développement de l'amitié traditionnelle et de la bonne coopération entre le Vietnam et le Bangladesh était une constante immuable.



Il a estimé qu’après cinq décennies, les relations entre le Vietnam et le Bangladesh étaient devenues plus fortes que jamais. Afin de les développer davantage, le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue a formulé plusieurs propositions importantes, dont renforcer l’échange de délégations et les contacts de tous niveaux ; collaborer étroitement pour mettre en œuvre efficacement l’"ASEAN Outlook on the Indo-Pacific" et celui du Bangladesh sur cette région, contribuant à assurer les intérêts de sécurité et le développement de chaque partie ; intensifier la connectivité économique ; approfondir la coopération dans la défense et la sécurité et les échanges entre les deux peuples.-VNA