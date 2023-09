L'ambassadeur Pham Quang Hiêu lit le message de félicitations du Premier ministre Pham Minh Chinh. Photo: VNA



Tokyo (VNA) - L'ambassade du Vietnam au Japon a organisé le 6 septembre au soir à Tokyo le 78e anniversaire de la Fête nationale (2 septembre 1945 - 2023).

Dans son discours, l’ambassadeur du Vietnam au Japon, Pham Quang Hiêu a rappelé l'étape historique importante lorsque le Président Hô Chi Minh avait proclamé le 2 septembre 1945 la Déclaration d'indépendance, donnant naissance à la République démocratique du Vietnam, aujourd'hui République socialiste du Vietnam.

Il a souligné qu'au cours des 50 dernières années, les relations Vietnam - Japon se sont développées de manière continue dans tous les domaines, notamment depuis l'établissement d'un partenariat stratégique approfondi pour la paix et la prospérité en Asie en 2014.

A cette occasion, l'ambassadeur Pham Quang Hiêu a lu le message de félicitations du Premier ministre Pham Minh Chinh, qui a apprécié le développement fort et continu du partenariat stratégique approfondi Vietnam - Japon sur certains aspects.

De son côté, le secrétaire d’Etat du ministère japonais des Affaires étrangères, Takei Shunsuke, a lu un message de félicitations du Premier ministre Fumio Kishida à l'occasion du 78e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam.

Le message affirme que l'amitié entre le Vietnam et le Japon n'est jamais aussi profonde qu'elle l'est aujourd'hui, alors que les deux pays célèbrent le 50e anniversaire de l'établissement de ,leurs relations diplomatiques et le 50e anniversaire de l'amitié et de la coopération ASEAN-Japon.

Le Vietnam est le partenaire clé du Japon dans la réalisation d’une région Indo-Pacifique libre et ouverte. Dans le contexte international complexe actuel, il est important que les deux pays travaillent en étroite collaboration pour la paix et la prospérité de la région et du monde. Le Vietnam est également l’un des partenaires internationaux importants des entreprises japonaises et l’une des destinations d’investissement les plus prometteuses de l’ASEAN.

Le Premier ministre Kishida a également exprimé son espoir d'une coopération plus approfondie dans les relations Vietnam - Japon dans tous les domaines à l'avenir. -VNA