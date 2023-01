Hanoi (VNA) - Le conseiller à l’ambassade de Cuba, Joi Puente, a affirmé le soutien de son pays au Vietnam en toutes circonstances, en particulier lors des négociations des Accords de Paris sur la cessation de la guerre et le rétablissement de la paix au Vietnam.

Dans une interview à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à l’occasion du 50e anniversaire des Accords de Paris, signés le 27 janvier 1973, le diplomate a déclaré que Cuba était toujours aux côtés du Vietnam pendant la guerre de résistance anti-américaine et la lutte pour la libération nationale.La signature des Accords de Paris a marqué la glorieuse victoire remportée par le peuple vietnamien après 19 ans de lutte sur les fronts politique, militaire et diplomatique, en particulier diplomatique, a-t-il déclaré.Les mesures prises à la fois sur le champ de bataille et à la table des négociations visaient à forcer les États-Unis à mettre fin à la guerre et à s’engager à respecter la souveraineté, l’indépendance, l’unité et l’intégrité territoriale du Vietnam, a noté le conseiller.La victoire est due aux efforts extraordinaires, à la préparation au combat et au sacrifice de l’armée et du peuple vietnamiens dans la guerre de résistance sous la direction du Parti communiste du Vietnam, a-t-il expliqué, notant que c’était la solide direction et la détermination du Parti qui avaient conduit le peuple vietnamien de victoire en victoire.Il a également salué l’ingéniosité de la tactique employée par le Parti, qui a mené à la grande victoire dans le secteur diplomatique vietnamien, créant les prémisses de la victoire retentissante d’avril 1975 - la libération du Sud-Vietnam et la réunification nationale.Le diplomate a décrit ces accords comme une grande source d’encouragement pour les mouvements de gauche ainsi que pour les mouvements de libération nationale des forces pacifiques du monde entier.

Joi Puente, conseiller à l’ambassade de Cuba. Photo: VNA



Rappelant l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et Cuba le 2 décembre 1960, il a souligné que Cuba était devenu le premier pays de l’hémisphère occidental à établir des relations diplomatiques complètes avec la nation d’Asie du Sud-Est.Le 4 mars 1969, Cuba a également été le premier à reconnaître le gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud-Vietnam et le seul à ouvrir une ambassade dans la zone libérée.La déclaration du dirigeant cubain Fidel Castro "Pour le Vietnam, Cuba est prêt à verser son sang" a été considérée comme un symbole de la volonté du peuple cubain d’offrir des sacrifices au Vietnam pendant la lutte.Fidel a également chargé l’héroïne de Moncada Melba Hernandez de populariser la juste lutte du peuple vietnamien contre les États-Unis, ainsi que les mouvements anti-guerre, a-t-il indiqué, ajoutant que Melba avait créé le Comité cubain de solidarité avec le Sud-Vietnam en 1963, aujourd’hui l’Association d’amitié Vietnam-Cuba.Le Comité a créé un mouvement mondial uni pour soutenir la lutte anti-américaine du peuple vietnamien, a-t-il ajouté.Les liens spéciaux et étroits entre les peuples vietnamien et cubain se sont poursuivis, a-t-il dit, soulignant que les deux nations savent qu’elles ont des camarades et des frères de l’autre côté de l’hémisphère, qui les soutiennent toujours inconditionnellement.Au niveau multilatéral, Cuba a également appelé les membres du Mouvement des non-alignés (NAM) à publier des déclarations s’opposant à l’invasion américaine du Vietnam et à soutenir les points de vue du Vietnam dans les Accords de Paris.Entre 1965 et 1975, Fidel a prononcé jusqu’à 66 discours sur la guerre, dont 19 rien qu’en 1972 lorsque la guerre s’est intensifiée, dénonçant l’escalade de la politique militaire américaine et affirmant son soutien inconditionnel à la juste lutte de libération nationale du Vietnam.Fidel a également été le premier et le seul chef d’État étranger à se rendre dans la zone libérée au Sud-Vietnam en septembre 1973. Il a agité le drapeau du Front de libération nationale du Sud-Vietnam en criant : "Camarades vietnamiens, plantez ce drapeau de l’invincibilité au Vietnam. Saigon !Sa présence et ses paroles ont été une source d’encouragement pour le peuple vietnamien pendant sa lutte pour la libération nationale, a noté le conseiller.La cohésion des nobles idéaux révolutionnaires et la lutte pour l’indépendance, la liberté et la libération nationale ont créé une sympathie et une compréhension mutuelles entre les deux peuples et une amitié éprouvée depuis plus de six décennies. – VNA