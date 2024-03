Hanoï (VNA) - Entouré de pinèdes et d’étangs, le village de Cù Lân est le lieu idéal pour passer des vacances. Les touristes y découvrent des paysages authentiques et paisibles.Cù Lân se trouve à une vingtaine de kilomètres du centre-ville de Dà Lat, dans la commune de Lat, district de Lac Duong, province de Lâm Dông (hauts plateaux du Centre). C’est l’un des six plus beaux villages anciens du Vietnam. Il s’agit d’une destination appréciée des touristes en raison de la beauté rustique de ses paysages naturels et de ses traditions encore intactes.La première chose qui rend cet endroit si attractif est sans aucun doute la beauté sauvage et majestueuse des montagnes et des forêts. S’étendant sur un espace d’environ 30 ha et niché au pied du mont Langbiang, le village offre une beauté unique.Il doit son nom à une espèce végétale locale qui s’épanouit entre les rangées de pins. Cù Lân est également le surnom, en vietnamien, du loris paresseux, ce mignon petit primate aux grands yeux écarquillés que l’on trouve en train de dormir paisiblement à l’ombre des arbres du village.

À la découverte des montagnes et des forêts en jeep. Photo : CTV/CVN

Le village témoigne de l’harmonie entre l’homme et la nature. Sa situation est idéale pour tous ceux qui veulent fuir les villes bruyantes. Certains préféreront randonner le long des petits sentiers menant vers les maisons à toits de chaume des K’Ho. D’autres aimeront se risquer sur les ponts suspendus rudimentaires qui enjambent le village et les prairies de myrtes violettes et d’hémérocalles jaune citron. D’autres encore choisiront les sensations fortes à bord d’une jeep et sillonneront les routes à flanc de colline.La zone touristique du village de Cù Lân propose de nombreuses activités : cerf-volant, trekking, balade sur le lac, pêche, pique-nique, jeux folkloriques et spectacles de gongs. C’est un endroit extrêmement amusant pour l’organisation d’activités de team building.Cù Lân est divisé en zones telles que le village des K’Ho, la salle de peinture, le marché de Chôm Hôm, le village de Duôc, la zone de conservation de Cù Lân, la nhà rông (maison communautaire), le restaurant...Ce village est également propice pour se rapprocher des habitants des hauts plateaux du Centre, afin de découvrir leurs danses, leurs rites traditionnels, écouter les histoires locales et assister au rituel du “feu sacré”. La population locale accueille les invités avec des viandes grillées et du ruou cân (alcool de riz siroté avec une tige de bambou).Après s’être enivrés de ce cocktail de nature et culture, les visiteurs peuvent acheter des souvenirs au marché de Chôm Hôm. Une variété de souvenirs uniques y sont vendus, tels que masques, articles en brocatelles, statues funéraires, etc. - CVN/VNA