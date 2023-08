Singapour, 21 août (VNA) - Le Premier ministre singapourien Lee Hsien Loong a affirmé le 20 août que Singapour se maintient économiquement après la pandémie de COVID-19 et s'attend à une croissance cette année.

Photo d'illustration : The Straits Times

Le Premier ministre Lee Hsien Loong a déclaré qu'après avoir traversé la pandémie de COVID-19, Singapour est à nouveau testée dans un environnement international chargé de tensions et d'incertitude économique ainsi que de réchauffement climatique.



De la Chine et du Japon à l'Europe et aux États-Unis, aucune région n'est épargnée par les inondations et les sécheresses, les vagues de chaleur et les incendies de forêt, a-t-il déclaré, ajoutant que la production et les prix alimentaires dans le monde seraient affectés.



Singapour ne l'a pas encore pleinement ressenti, mais cela arrive, a déclaré le Premier ministre, affirmant que l'inflation dans le pays est en baisse, mais qu'elle restera probablement plus élevée que celle à laquelle le pays était habitué.



Par ailleurs, les tensions géopolitiques et le réchauffement climatique posent également des défis. Le conflit Ukraine-Russie, l'effritement de l'ordre économique mondial, l'affaiblissement de la mondialisation et la division des chaînes d'approvisionnement nuisent à tous les pays, mais en particulier aux petites nations commerciales ouvertes comme Singapour, a déclaré Lee Hsien Loong.



Il a déclaré que le gouvernement singapourien continuera à aider les gens à faire face à la hausse du coût de la vie, et a exprimé son espoir que le gouvernement et le peuple singapouriens surmonteront cette période difficile.- VNA