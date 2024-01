Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) - Depuis son adhésion à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) il y a 17 ans, le Vietnam a fait des avancées en matière de croissance économique grâce à ses efforts d’intégration économique.



Lors de sa visite au Vietnam en mai 2022, la directrice générale de l'OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, a hautement apprécié la croissance économique et commerciale impressionnante du Vietnam dans le contexte d’économie mondiale morose. Selon elle, le Vietnam est un brillant exemple de croissance économique basée sur les réalisations de l’intégration économique internationale, favorisant ainsi le commerce et l’investissement, participant avec succès au processus de mondialisation et remodelant les chaînes d’approvisionnement régionales et internationales.



Cette évaluation est basée sur les réalisations exceptionnelles en matière d'économie, de commerce et d'investissement obtenues depuis son adhésion à l'OMC le 11 janvier 2007. La réalisation la plus remarquable est que le Vietnam est devenu l'une des 20 économies ayant le plus grand volume commercial au monde, maintenant un excédent commercial pour la 8e année consécutive. Ses exportations ont été multipliées par près de 8 par rapport à l'époque à l'année de son adhésion à l'OMC, passant de 48 milliards de dollars en 2007 à 371,85 milliards de dollars en 2022. En 2023, le Vietnam s’est avéré performant avec une croissance du PIB de 5,05 %.



Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, depuis son adhésion à l'OMC, le commerce international du Vietnam a été multiplié par 6,6. Le Vietnam devient une base de production pour de nombreuses entreprises. En outre, selon le ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyen Hong Dien, sur la base des règles de l'OMC, à ce jour, le Vietnam a signé et mis en œuvre 16 accords de libre-échange (ALE) avec plus de 60 partenaires.



Selon l’économiste Nguyen Minh Phong, l'intégration internationale, dont les réformes de politique économique dans le cadre de l'OMC et des accords de libre-échange (ALE), a créé une force motrice puissante pour le développement du Vietnam.



Cependant, une intégration plus profonde dans l’économie mondiale crée également de nombreux défis pour l’économie vietnamienne. Selon des spécialistes, les produits étrangers bénéficiant de droits de douane réduits ont tendance à être fort présents sur le marché national. Par ailleurs, de nombreux produits d’exportation doivent répondre aux demandes croissantes des importateurs. En outre, l’application de mesures de défense commerciale augmente sur de nombreux marchés.



Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyen Hong Dien, a déclaré que le Vietnam continuerait à saisir de manière proactive les fluctuations économiques mondiales et régionales, renforcerait sa capacité de prévision et de proposer des orientations flexibles pour répondre rapidement aux nouvelles politiques de ses partenaires. En outre, le pays s’emploiera à améliorer son système juridique et ses politiques pour les rendre compatibles avec les engagements pris au cours de son processus d’intégration à l'économie internationale…



Pour les entreprises, il leur faudra bien cerner les goûts des marchés, investir dans la technologie, améliorer leurs capacités de gestion pour s’adapter aux exigences des importateurs.-VNA