Hanoï (VNA) - Le PIB (Produit intérieur brut) en 2023 devrait augmenter de 5,05 % par rapport à 2022. L'économie nationale poursuit sa tendance à la reprise, la macroéconomie est stable, l'inflation est maîtrisée, les grands équilibres sont garantis, selon l’Office générale des statistiques.Lors de la conférence de presse annonçant les résultats socio-économiques de l'année 2023, tenu le 29 décembre à Hanoï, la directrice générale de l'Office général des statistiques, Nguyen Thi Huong, a déclaré que le secteur de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche/aquaculture avait connu une hausse de 3,83%, contribuant à hauteur de 8,84% au PIB ; le secteur de l'industrie et de la construction, 3,74%, contribuant à hauteur de 28,87% ; le secteur des services, 6,82%, contribuant à hauteur de 62,29%.En outre, certaines industries de services marchands représentent une part importante, contribuant grandement à la croissance de l'économie comme le commerce de gros et de détail, 8,82 % par rapport à l'année précédente ; l'industrie du transport et de l'entreposage, 9,18 % ; les activités de finance, de banque et d'assurance, 6,24% ; l'hôtellerie-restauration, 12,24%,Cependant, l'Office général des statistiques a prévu qu’en 2024, l’économie et la société du pays devra faire face à de nombreuses difficultés et défis. L’économie mondiale accroît les risques de récession et d’instabilité, avec des fluctuations économiques, politiques et militaires rapides et imprévisibles. A cela s'ajoutent comme menaces les catastrophes naturelles et les épidémies, difficiles à prévoir.Créer une dynamique de croissance et atteindre les objectifs de la période 2021-2025 constitueront les défis énormes, qui nécessiteront les efforts conjoints du gouvernement, des entreprises et de la population."Les secteurs et les échelons doivent renforcer la qualité des prévisions, opérer de manière proactive et flexible en fonction des nouvelles situations, réagir rapidement aux situations émergentes et se concentrer sur le déploiement efficace et synchrone de politiques visant à soutenir la reprise et le développement socio-économique", a proposé la directrice générale Nguyen Thi Huong. -VNA