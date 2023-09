Production de compteurs électronique s. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - L'industrie électronique vietnamienne représente actuellement 17,8 % de l'ensemble de l'industrie, plaçant le Vietnam parmi les 15 plus grands pays exportateurs d'électronique au monde.

Un rapport du ministère de l'Industrie et du Commerce montre qu'en 2022, l'industrie électronique a atteint un chiffre d'affaires à l'exportation de plus de 114 milliards de dollars, soit une hausse d'environ 6% par rapport à 2021, représentant plus de 30% de la valeur des exportations totales du pays.

De nombreuses grandes entreprises électroniques dans le monde ont investi au Vietnam dans la construction d'installations de production de produits électroniques de haute technologie au Vietnam, telles que Samsung, LG, Foxconn, Fukang Technology... Notamment, l'industrie électronique vietnamienne fabrique désormais la plupart des produits essentiels tels que les climatiseurs, les téléviseurs, les machines à laver, les téléphones, les imprimantes... de divers types et conceptions, répondant à la plupart de besoins nationaux et d'exportation.



L'industrie électronique joue un grand rôle dans la contribution à l'équilibre des devises et à la balance commerciale du pays, a déclaré Dô Thi Thuy Huong, vice-présidente de l'Association vietnamienne de l'industrie auxiliaire (VASI).



En 2022, l'excédent commercial du pays était de 11,2 milliards de dollars, tandis que l'industrie électronique avait un excédent commercial de 11,246 milliards de dollars. Les États-Unis et la Chine sont deux débouchés majeurs pour l’industrie électronique vietnamienne, a-t-elle ajouté.

Pour que les activités d'exportation de produits électroniques, informatiques et de composants se développent durablement dans le contexte de l'intégration du Vietnam avec la signature d'une série d'accords de libre-échange, des solutions de soutien sont nécessaires, notamment celui des agences de gestion de l'État et les efforts des entreprises.

Le gouvernement doit ajuster rapidement ses politiques pour soutenir et encourager les entreprises à participer activement à la chaîne d'approvisionnement de haute technologie ; faire attention particulière en matière d'investissement, d'un soutien préférentiel aux entreprises dans les étapes de recherche, de production d'essais de produits et de programmes de promotion du commerce, soutenir le développement d'un certain nombre d'entreprises prometteuses dans le domaine de l'électronique et améliorer les politiques juridiques, en particulier les réglementations spécifiques sur l'origine des marchandises du Vietnam.

Afin de créer des opportunités de développement pour l'industrie électronique, le ministère de l'Industrie et du Commerce a amélioré la compétitivité et recherché des fournisseurs potentiels, contribuant ainsi à aider les entreprises nationales à se connecter avec les sociétés multinationales et à participer à la chaîne de valeur mondiale. -VNA