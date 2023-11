Hanoi (VNA) - Les palourdes sont l'un des principaux produits aquatiques du Vietnam. C'est également un produit populaire sur de nombreux marchés à travers le monde comme l'Europe, l'Amérique, le Japon, la Malaisie, l'Australie...

Ces dernières années, de nombreuses localités et entreprises ont investi massivement dans la production durable pour obtenir des certifications internationales, créant ainsi une base pour le développement des palourdes vietnamiennes.



Selon l'Association vietnamienne des exportateurs et producteurs de fruits de mer (VASEP), le chiffre d'affaires des exportations vietnamiennes de mollusques bivalves au cours des 9 premiers mois de 2023 a atteint 98 millions de dollars, en baisse de 11 % par rapport à la même période de l'année dernière. Les exportations de palourdes ont atteint à elles seules 62 millions de dollars, en baisse de 19 %.



Les produits vietnamiens à base de palourdes ont désormais conquis près de 60 marchés à travers le monde. Grâce aux avantages de la production nationale, à un grand espace sur le marché de consommation et à une orientation durable, l'industrie des palourdes devrait atteindre de nouveaux sommets à l'avenir.

Le Département de la Pêche du ministère de l'Agriculture et du Développement rural a déclaré que le Vietnam possède une grande variété de coquillages tels que palourdes, coques sanguines, escargots, huîtres... qui apportent une grande valeur économique et recèlent un grand potentiel de développement. En particulier, les palourdes sont beaucoup élevées dans les provinces telles que Nam Dinh, Ninh Binh, Thanh Hoa, Ben Tre, Tien Giang, Tra Vinh...



Le développement de l’élevage a permis d’exploiter efficacement des estrans dans la zone côtière. La superficie exploitée est estimée à 15.700 hectares, la production est estimée à 190.000 tonnes, la productivité est de 11,82 tonnes/ha.

Récemment, l'élevage de palourdes a connu des évolutions pleines de vicissitudes, affectés par le changement climatique, l'impact de la pollution de l'environnement, les épidémies, l'instabilité des prix et des revenus, en particulier dans le contexte de la récession La récession économique mondiale, les exigences du marché d'importation sont de plus en plus élevées.



Pour améliorer la valeur et la marque des produits, de nombreuses localités ont investi dans les sciences et technologies afin de construire des zones d'élevage durables, obtenant des certifications de normes internationales telles que MSC, ASC... Actuellement, il y a environ 3.000 hectares de palourdes dans des localités telles que Ninh. Binh, Nam Dinh, Tra Vinh et bientôt Tien Giang obtiendront les certifications de durabilité nécessaires. - VNA