L'ambassade et le bureau du commerce du Vietnam en Hongrie ont collaboré avec la Chambre de commerce et d'industrie du département de Nógrád (Hongrie) et le Conseil d’affaires Hongrie-Vietnam pour organiser le 7 novembre un séminaire sur la promotion des relations économiques et commerciales entre les deux pays.

Sous la direction drastique du gouvernement et du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, 28 localités côtières ont mis en œuvre de nombreuses mesures positives pour faire retirer bientôt le "carton jaune" imposé par la CE contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) et développer l'aquaculture.