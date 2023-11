Photo d'illustration. Source: VNA



Hanoi (VNA) - Un projet de décret modifiant et complétant le Décret n° 107/2018/ND-CP du gouvernement concernant les activités d'exportation de riz, est en train d’être finalisé, dans le but de créer un climat d’affaires transparent, juste et favorable, selon le ministère de l’Industrie et du Commerce.

Les statistiques montrent que fin octobre, le Vietnam a exporté 7,1 millions de tonnes de riz pour environ 3,97 milliards de dollars, soit une augmentation de 17% en volume et de 34,9% en valeur par rapport à 2022. Le prix du riz à l'exportation vietnamien a augmenté de 15,3% sur un an.

Au cours des neuf premiers mois de 2023, l’Asie était le plus grand débouché du Vietnam, consommant 76 % du volume total des exportations de riz du pays. Elle était suivie par l'Australie avec 2,41 %, l'Europe 1,6 % et l'Amérique 1,5 %. En particulier, les Philippines sont restées le plus grand importateur de riz vietnamien avec près de 2,5 millions de tonnes, représentant 38,1 % du volume total des exportations de riz du Vietnam.

Selon le ministère de l’Industrie et du Commerce, le Vietnam a maintenu la bonne direction en matière de structure et de qualité des exportations de riz, comme indiqué dans la Stratégie de développement du marché des exportations de riz jusqu'en 2030, le riz blanc représentant la plus grande part (55,5% ou 3,56 millions de tonnes), suivi du riz parfumé (24% ou 1,5 million de tonnes) et riz gluant (8,5% ou 545 000 tonnes).

Face à l'évolution complexe du commerce alimentaire mondial, notamment l'interdiction imposée par l'Inde sur l'exportation de riz blanc non basmati, le retrait de la Russie de l'Initiative céréalière de la mer Noire, le changement climatique et le phénomène El Nino, le ministère de l'Industrie et du Commerce a coordonné avec le ministère de l'Agriculture et du Développement rural et les comités populaires des localités productrices de riz, l'Association vietnamienne de l'alimentation ainsi que les commerçants de riz pour mettre en œuvre diverses mesures visant à réglementer les activités de production et d'exportation de riz en 2023, tout en assurant la stabilité du marché intérieur du riz.

Dans le même temps, le ministère de l’Industrie et du Commerce a régulièrement inspecté le commerce du riz et les activités d'exportation des commerçants. Il a révoqué le certificat d'exportation de riz de 28 commerçants qui n'ont pas exporté de riz pendant 18 mois consécutifs après avoir reçu le certificat, contribuant ainsi à créer un environnement commercial plus ouvert, transparent et plus équitable, conformément à la loi. -VNA