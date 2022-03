Hanoï, 1er mars (VNA) - Un groupe de travail interministériel a été créé pour exploiter et mettre à niveau le portail électronique sur les accords de libre-échange du Vietnam (FTAP) pour la période 2021-2025 avec une vision vers 2035.

Le FTAP, le premier du genre au Vietnam, a a été élaboré avec le soutien du gouvernement australien et de la Banque mondiale à partir du mois de février 2019. Photo : VNA

Selon une décision du ministère de l'Industrie et du Commerce datée du 10 décembre 2021, le groupe est composé de 29 membres venus des ministères et secteurs concernés et sera basé au ministère de l'Industrie et du Commerce.

FTAP fournit des renseignements sur les 14 accords de libre-échange signés par le Vietnam et sur tous les engagements du pays.

Le nom de domaine de FTAP, qui est Fta.moit.gov.vn avec une interface scientifique, créant une commodité pour les utilisateurs, sera l'adresse pour fournir des outils de recherche en ligne intelligents pour la communauté d’entreprises et personnes intéressées sur les engagements de tous les Accords de libre échange (FTA) auxquels le Vietnam participe, y compris les engagements fiscaux, les règles d'origine, les services et les investissements, ainsi que d'autres informations essentielles pour les échanges commerciaux des entreprises.



Cela réduit au minimum le temps et les frais, aide les entreprises à tirer parti des opportunités les plus efficaces découlant des FTA auxquels le Vietnam participe.



De plus, ce portail permet aux entreprises et aux habitants de consulter les résultats de leurs engagements d'ouverture du marché des services et investissements liés à chaque secteur ou sous-secteur de services ou non-service selon le mode de fournir des services ainsi que des informations sur les documents juridiques pertinents engagés et actuels. Cela créera une prémisse importante pour que les entreprises et les habitants obtiennent rapidement et précisément les informations nécessaires, profitant ainsi au maximum des opportunités offertes par ces FTA.



En outre, le portail met régulièrement à jour la situation et les résultats de la mise en œuvre des accords FTA du Vietnam.

Le Vietnam a signé un total de 14 accords de libre-échange bilatéraux et régionaux, dont 13 sont entrés en vigueur, y compris l'Accord de partenariat transpacifique global et progressif de nouvelle génération (CPTPP) et l'Accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA). Le pays a également conclu des pourparlers sur un autre ALE tandis que des négociations sur deux autres sont en cours.- VNA