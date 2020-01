Le professeur et docteur Nguyen Xuan Thinh a été élu président de VGI Network . Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le congrès sur la création du Réseau d’innovation et de créativité Vietnam – Allemagne (VGI Network) a récemment eu lieu à l’Université technique à Berlin, avec la participation des professeurs, docteurs et jeunes scientifiques vietnamiens en Allemagne.

Au nom de VGI Network, le professeur et docteur Nguyen Xuan Thinh a affirmé que depuis son lancement en septembre 2019, le réseau a effectué diverses activités de promotion et de connexion avec des ministères, secteurs et localités vietnamiens, avec le ministère allemand de l’Education et de la Recherche et des experts allemands.

Selon lui, la création de VGI Network visait à créer une base pour la coopération entre scientifiques et chercheurs, contribuant ainsi à rehausser la position des Vietnamiens en Allemagne.

Appréciant la création de VGI Network, l’ambassadeur du Vietnam en Allemagne Nguyen Minh Vu a exprimé la volonté que VGI Network élargirait le réseau des scientifiques afin de promouvoir sa force et d’améliorer son efficacité de fonctionnement.

Lors de ce congrès, les délégués ont discuté des règlements et du cadre de VGI Network, en indiquant que le but de ce réseau était un forum pour les membres de coopérer, de discuter, de partager, de se soutenir et de stimuler la création de nouvelles technologies et l’innovation dans de nombreux domaines dont la culture, la société, la médecine et l’environnement.

Le forum permet également de connecter des experts et scientifiques au Vietnam et en Allemagne, mais aussi en Europe, ainsi que de soutenir des scientifiques, jeunes, étudiants et jeunes intellectuels vietnamiens ou d’origine vietnamienne en Allemagne dans l’apprentissage, la recherche et l’intégration à l’environnement social.

Lors de ce congrès, les délégués ont élu un comité exécutif composé de 21 membres dont le professeur et docteur Nguyen Xuan Thinh a été élu président du réseau. -VNA