CPTPP: opportunités et défis pour les produits agricoles vietnamiens. Photo : msn.com

Hanoi (VNA) - L’Association des agriculteurs du Vietnam et le ministère de l’Industrie et du Commerce organisent ce mardi matin à Hanoi un colloque intitulé «CPTPP: opportunités et défis pour les produits agricoles vietnamiens».



Que faire pour exporter les produits agricoles vietnamiens dans les marchés importants tels que l’Union européenne ou les pays membres de l’Accord global et progressif de Partenariat transpacifique (CPTPP)? Que doivent se préparer les agriculteurs vietnamiens à l’heure d’intégration? Tels sont les sujets qui seront débattus au colloque.



Le CPTPP regroupe 11 pays avec environ 500 millions d’habitants qui ont affiché en 2018 un PIB de 11.000 milliards de dollars, soit 13% du PIB mondial. -VOV/VNA