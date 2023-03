Photo: Hôpital central des maladies tropicales à Hanoï

Hanoï (VNA) - Trois ans après avoir contracté le Sars-CoV-2 sur un vol reliant le Royaume-Uni au Vietnam, un couple britannique, Dixong John Garth et Shan Ellison Barker, est revenu ce mercredi 8 mars à l’Hôpital central des maladies tropicales à Hanoï pour remercier le personnel médical.

À l’Unité des soins intensifs, le couple s’est réjoui de pouvoir voir les visages des médecins et des infirmiers, ce qu’ils ne pouvaient pas faire durant leur hospitalisation à cause des masques et des combinaisons anti-Covid.

Début mars 2020, positif au Sars-CoV-2 et souffrant d’une insuffisance respiratoire sévère, Dixong John Garth a été admis aux soins intensifs à l’Hôpital central des maladies tropicales. Son épouse était également contaminée, mais avec des symptômes moins sévères.

Le 13 avril 2020, Dixong John Garth a été déclaré guéri et a pu regagner son pays, accompagné de son épouse. -VOV/VNA