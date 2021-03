Désinfecter un endroit dans la province de Hai Duong. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le Vietnam a confirmé ce samedi matin 6 mars sept nouveaux cas de coronavirus, dont un cas importé mis en quarantaine dès son arrivée au pays. Les six autres sont des cas de la province de Hai Duong (Nord).



Selon le Comité national de direction de la prévention et du contrôle du COVID-19, le bilan total s’établit désormais à 2.501, dont 885 cas de transmission locale recensés depuis le 27 janvier.



Plus de 49.500 personnes ayant eu des contacts étroits avec des cas positifs ou en provenance de zones touchées par la pandémie sont en quarantaine dans des hôpitaux, des établissements désignés par l’Etat, à domicile ou dans des lieux d’hébergement.



A ce jour, 1.920 patients de COVID-19 ont été guéris. Parmi les patients en cours de traitement, 65 ont été testés négatifs au virus une fois ; 57 autres, deux fois ; et 137 autres encore, trois fois.

Le ministère de la Santé a demandé aux populations de respecter strictement le message dit des "5K" : Khau trang (Masque), Khu khuan (Désinfection), Khoang cach (Distance), Khong tu tap (Sans rassemblement) et Khai bao y te (Déclaration de l’état de santé). -VNA