Soutien aux personnes d' origine vietnamienne au Cambodge. Photo: VNA

Phnom Penh (VNA) - Les 19 et 20 mars, le groupe de travail de l'ambassade du Vietnam et de l'Association Khmer-Vietnam au Cambodge a continué d'apporter des soutiens à la communauté des personnes défavorisées d'origine vietnamienne vivant dans les zones de mise en quarantaine des provinces de Kandal et Prey Veng depuis le 13 mars.

Le 20 mars, l'antenne de l'Association Khmer-Vietnam de la province de Kandal a remis 500 cadeaux à 500 ménages démunis d'origine vietnamienne dans cinq districts de Luek Daek, Mukh Kamphool, Lvea Aem, Kien Svay et Ponhea Lueu. Ces dons ont été collectés par l'Union des organisations d'amitié de la province de Dong Thap, le chef-lieu de Tan Chau et certains philanthropes vietnamiens.

Le 19 mars, l'antenne de l'Association Khmer-Vietnam de la province de Prey Veng a remis des cadeaux de secours, comprenant du riz, des nouilles instantanées à 408 ménages d'origine vietnamienne et khmère dans la commune de Prek Sai Kho.

En outre, elle a offert 135 cadeaux à 135 ménages khmères démunis touchés par l'épidémie de COVID-19. -VNA