Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Du 10 au 16 avril, le pays a enregistré 3.325 nouveaux cas de COVID-19, soit une moyenne de 475 cas par jour, selon le ministère de la Santé. C’était la semaine où le Vietnam a recensé le plus de nouveaux cas depuis le début de l’année.Selon le ministère de la Santé, le nombre de cas graves a actuellement tendance à augmenter par rapport au mois dernier, mais aucun décès dû au COVID-19 n’a été signalé.Parallèlement à la découverte précoce et contrôle rapide des foyers épidémiques, les localités doivent accélérer la vaccination, notamment en faveur des groupes vulnérables, pour réduire le nombre de cas hospitalisés et de décès et empêcher la surcharge du système de santé.L'Institut national d'hygiène et d'épidémiologie vient d'envoyer un document aux Services de la Santé et Centres de contrôle des maladies des provinces et grandes villes, leur demandant de faire rapport sur leur besoins de vaccins avant le 17 avril. -VNA