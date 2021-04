Injection des doses du vaccin Nano Covax contre le COVID-19 à des volontaires. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le ministère de la Santé a promulgué une note officielle envoyées aux 63 villes et provinces du pays sur l'examen et le recensement des personnes prioritaires pour la vaccination gratuite contre le COVID-19.

Plus précisément, le ministère de la Santé a demandé aux services de la Santé des 63 villes et provinces d’établir de toute urgence une liste des 10 groupes prioritaires, sous la direction du gouvernement.

Il s'agit du personnel médical, des forces armées, des forces de police, du personnel diplomatique du Vietnam en mission à l’étranger, des délégations diplomatiques et organisations des Nations Unies au Vietnam, des professeurs et enseignants, des travailleurs des services essentiels, des personnes atteintes de maladies chroniques, des personnes âgées de plus de 65 ans, des personnes vivant dans des zones épidémiques, des personnes démunies et des personnes bénéficiaires des politiques sociales.

A ce jour, près de 53 000 personnes dans 19 villes et provinces ont été vaccinées grâce au premier lot de 117.600 doses d'AstraZeneca, arrivé au Vietnam le 24 février.

Le 1er avril, 811.200 doses de vaccin contre le coronavirus distribuées dans le cadre de la Facilité COVAX via l’UNICEF, sont arrivées à l'aéroport international de Noi Bai, à Hanoï. Il s’agit du premier lot dans le cadre des engagements de la Facilité COVAX en faveur du Vietnam. Ces doses sont distribuées en avril dans les 63 villes et provinces du pays.

La Facilité COVAX fait partie de COVAX, qui est la seule initiative mondiale à collaborer avec les gouvernements et les producteurs pour garantir la disponibilité des vaccins contre le COVID-19 dans le monde entier, pour toutes les économies, quels que soient leurs moyens financiers.

COVAX s’engage à distribuer cette année au Vietnam 30 millions de doses dont 4,1 millions d’ici fin mai. Grâce à ces aides, le Vietnam atteindra l’objectif de vacciner 20% de sa population d'ici à la fin de l’année. -VNA