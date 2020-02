Le chef de la Commission des Affaires religieuses du gouvernement, Vu Chiên Thang, prend la parole à la réunion. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, la Commission des Affaires religieuses du gouvernement et l’Eglise bouddhique du Vietnam (EBV) ont organisé mardi 11 février une réunion sur la prévention et la lutte contre le COVID-19 (Corona Virus Disease 2019) dans les établissements bouddhiques.

S’exprimant à la réunion, le vice-président et secrétaire général du Conseil d’administration de l’EBV, le vénérable Thich Duc Thiên a fait savoir que le Conseil d’administration de l’EBV a donné le 31 janvier une directive à tous les échelons provinciaux et municipaux sur la prévention et la lutte contre l’épidémie. De grandes fêtes ont été suspendues.

L’EBV a demandé au Conseil d’administration de l’Eglise bouddhique de la province de Vinh Phuc et du district de Tam Dao de suspendre les activités, aux gens de porter les masques de protection en se rendant à la pagode, a-t-il déclaré.

De nombreuses pagodes ont distribué gratuitement des masques chirurgicaux aux habitants, a-t-il ajouté.

Le chef de la Commission des Affaires religieuses du gouvernement, Vu Chiên Thang, a demandé à l’EBV de diversifier des sensibilisations en matière de prévention et de lutte contre la maladie, de créer des groupes volontaires dans les pagodes pour rappeler aux gens comment prévenir l’épidémie…

Le vice-ministre de la Santé, Dô Xuân Tuyên, a salué les mesures prises par l’EBV dans la prévention et la lutte contre la maladie.

Il a également proposé à l’EBV de sensibiliser auprès des bronzes, des pratiques et fidèles bouddhistes et de la population, notamment des personnes de rentrée des régions contaminées qui doivent être mises en quarantaine. S’ils présentent des symptômes comme la fièvre, la toux, l'essoufflement, ils doivent annoncer aux autorités sanitaires pour prendre des mesures nécessaires.

Le pays a détecté 15 cas du COVID-19: deux Chinois (un père et son fils), six citoyens vietnamiens revenus de Wuhan, un citoyen américain, six Vietnamiens ayant des contacts avec des patients infectés. Six personnes ont été guéries.

Au 12 février, le COVID-19, qui est apparue dans la ville du Wuhan en Chine, a fait 1.113 morts en Chine continentale. 44.653 cas de contamination ont été recensés dans ce pays. - VNA