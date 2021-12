Photo d'illustration : VNA

Hanoï (VNA) - Le Vietnam a enregistré, de 16h du 13 décembre à 16h du 14 décembre, 15.220 nouveaux cas de COVID-19, dont 17 importés, portant le nombre total d'infections à plus de 1.443.648, selon le ministère de la Santé.

La province de Ca Mau compte le plus grand nombre de contaminations par le coronavirus (1.011), suivie de Ho Chi Minh-Ville 991, Tay Ninh 931, Binh Phuoc 907… La capitale Hanoï a recensé 837 nouveaux cas.



Le même jour, le ministère de la Santé a également annoncé 252 décès liés au COVID-19, alors que 4 .524 patients ont été déclarés guéris, portant le nombre total de guérisons à 1.060.436.



Au 13 décembre, plus de 133,63 millions de doses de vaccins ont été administrées, avec plus de 58,61 millions de personnes sont doublement vaccinées. - VNA