Hanoi (VNA) – Le Vietnam a enregistré 8.004 nouveaux cas de Covid-19 et cinq décès au cours des dernières 24 heures jusqu’à 16h00 mercredi 27 avril, selon le ministère de la Santé.

Des travailleurs médicaux en combinaison de protection à l’extérieur d’un immeuble. Photo: VNA

Hanoi restait la localité la plus touchée en nombre de nouvelles contaminations quotidiennes avec 921 cas, suivie par la province de Phu Tho avec 544 cas et la province de Nghê An avec 351 cas.

La province de Quang Ninh a ajouté 3.309 nouveaux cas au bilan national après avoir vérifié son dernier décompte.

Dans les dernières 24 heures, 46.907 patients atteints de Covid-19 ont été déclarés guéris, portant le nombre de guérisons à 9.163.132.

Le pays a jusqu’à présent dénombré 10.631.516 cas de Covid-19, dont 43.034 décès.

Jusqu’au 26 avril, le pays avait injecté 213.317.994 doses de vaccins contre le Covid-19, dont 1.008.414 premières doses pour les enfants de 5 à 11 ans. – VNA