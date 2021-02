Hanoi, 13 février (VNA) - Un groupe d'amis pour le maintien de la paix a tenu le 12 février une discussion informelle sur l'initiative Action pour le maintien de la paix (A4P) du Secrétaire général des Nations Unies et le vaccin anti-COVID-19.

Des femmes médecins de l'Hôpital de campagne de niveau 2 N°1 partent pour des tâches au Soudan du Sud, participant à des opérations de maintien de la paix des Nations Unies (15 octobre 2018). Photo : VNA

La séance de discussion a été coprésidée par la République de Corée, l'Éthiopie et la Norvège avec la participation de plus de 50 ambassadeurs et ambassadeurs adjoints des pays membres des Nations Unies (ONU).

Lors de cet événement, l'ambassadeur Dang Dinh Quy, chef de la mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies (ONU), a souligné la nécessité d'un programme de vaccination pour le personnel aux opérations de paix, en particulier les personnes les plus sensibles à l'infection, tels que le personnel médical travaillant dans les hôpitaux de campagne et les forces en opération dans les zones à haut niveau d'infection.

L'ambassadeur a affirmé l'engagement vietnamien au maintien de la paix des Nations Unies et ses efforts pour accroître l'efficacité des opérations de maintien de la paix.

Il a exhorté la communauté internationale à veiller à ce que les ressources soient compatibles avec les engagements politiques proposés, à renforcer le partenariat entre l'ONU et les organisations régionales et sous-régionales, et à promouvoir le rôle et la participation des femmes, tout en assurant la sûreté et la sécurité des Casques bleus.

Le diplomate a également souligné la responsabilité et le rôle du pays hôte, l'importance d'une coopération étroite entre les missions et le pays hôte dans le processus visant à assurer la sûreté et la sécurité des forces de maintien de la paix en général et la vaccination anti-COVID-19 pour les soldats de la paix en particulier.

L'initiative A4P a été lancée par le Secrétaire général de l'ONU António Gutteres le 28 mars 2018 pour promouvoir une action internationale conjointe et renforcer l'engagement politique en faveur du maintien de la paix. L'initiative A4P comprend 45 engagements spécifiques dans 8 domaines prioritaires.

En juin 2020, 154 pays membres de l'ONU et quatre organisations régionales ont adopté la «Déclaration d'engagements communs concernant les opérations de maintien de la paix des Nations Unies» dans le cadre de l'initiative A4P.- VNA