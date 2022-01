Un point de contrôle à Thanh Hoa. Photo : VNA

Hanoi (VNA) - Le Vietnam a recensé 15.954 nouveaux cas de COVID-19, dont 69 cas exogènes, ces dernières 24 heures jusqu’à 16h samedi 22 janvier, a rapporté le ministère de la Santé.



Hanoi était la localité le plus touché en nombre de nouvelles contaminations (2.884), suivie par la ville de Da Nang (991), la province de Bac Ninh (865), la ville de Hai Phong (702), Thanh Hoa (587).

Le bilan national de l’épidémie s’est établi à 2.187.481 cas. A ce jour, le Vietnam a confirmé 166 cas d’infection au variant Omicron.



Au total, 20.540 patients ont été déclarés guéris dans les dernières 24 heures, portant le nombre total de guérisons à 1.924.609.



Quant aux décès, le ministère de la Santé a annoncé 155 décès, portant le bilan total à 37.165 morts liés au COVID-19 au Vietnam, soit 1,7 % du nombre total de contaminations.



Le pays a administré plus de 178,8 millions de doses de vaccins, dont plus de 78,94 millions pour la première injection, 73,96 millions pour la deuxième et 25,9 millions pour la troisième. – VNA