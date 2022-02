Photo d'illustration : VNA

Hanoi, 9 février (VNA) – Le Vietnam a recensé 23.956 nouveaux cas d’infection au nouveau coronavirus, dont 3 cas importés, au cours des dernières 24 heures jusqu’à 16h00 le 9 février, portant le bilan national à 2.404.651, a fait savoir le ministère de la Santé.La capitale Hanoi a continué d’enregistrer le plus grand nombre de nouvelles contaminations (2.949), suivie par la province centrale de Nghê An (1.900), la ville de Hai Phong (1.295)…A ce jour, le Vietnam a détecté 192 cas d’infection par le variant Omicron, dont 92 à Ho Chi Minh-Ville, 27 à Quang Nam, 20 à Quang Ninh, 14 à Hanoï, 11 à Khanh Hoa, huit à Da Nang, six à Hung Yen, quatre à Kien Giang, deux à Thanh Hoa, deux à Hai Duong, un à Hai Phong, un à Long An, un à Ba Ria-Vung Tau, un à Binh Duong, un à Lam Dong et un à Ninh Binh.Au total, 69.825 patients ont été déclarés guéris le 9 février, portant le nombre total de guérisons à 2.196.602.De 17h30 vendredi à 17h30 mercredi, 93 décès ont été déplorés, portant le total à 38.614.À ce jour, le Vietnam a administré 183.729.446millions de doses de vaccins, dont 79.154.392 pour la première injection, 74.430.220 pour la deuxième et 30.144.834 pour la troisième, soit la dose de rappel des vaccins à deux doses ou la dernière injection des vaccins à trois doses. – VNA