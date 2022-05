Hanoi (VNA) - Le Vietnam a recensé 1.895 nouveaux cas de Covid-19 au cours des dernières 24 heures jusqu’à 16h00 samedi 14 mai, a annoncé le ministère de la Santé.

Une agente de santé se prépare à administrer le vaccin anti-Covid-19 à une jeune fille. Photo : VNA

Hanoi a enregistré le plus grand nombre d’infections quotidiennes avec 489 nouveaux cas, suivie par la province de Nghê An avec 115 nouveaux cas et la province de Quang Ninh avec 95 nouveaux cas.

Le bilan national de l’épidémie de Covid-19 s’est établi à 10.695.036 cas.

Dans les dernières 24 heures, 5.563 patients ont été déclarés guéris, portant le nombre total de guérisons à 9.349.592, et 340 patients nécessitaient une assistance respiratoire.

Quant aux décès, le ministère de la Santé a comptabilisé deux décès, portant le nombre total à 43.065morts liés au Covid-19 au Vietnam.

Jusqu’au 11 mai, le pays avait administré 216.808.145 doses vaccins contre le Covid-19, dont 2.389.589 premières doses et 1.676 deuxièmes doses pour les enfants de 5 à 11 ans. – VNA