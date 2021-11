Hanoi (VNA) – Le Vietnam a enregistré lundi 22 novembre 10.321 nouveaux cas de Covid-19, dont 22 importés, portant le nombre total d’infections à 1.104 835, selon le ministère de la Santé.

Prélèvement nasopharyngé pratiqué pour le test de dépistage du Covid-19. Photo: VNA

Par rapport à la veille, le nombre de cas quotidiens a augmenté de 432 au niveau national. Hô Chi Minh-Ville compte le plus grand nombre de contaminations par le nouveau coronavirus (1.547), suivie par Binh Duong (688) et Tây Ninh (564). La capitale Hanoi a recensé 260 nouveaux cas.

Les cas restants ont été découverts notamment à Cân Tho (535 cas), Dông Nai (522), Dông Thap (507), Bà Ria-Vung Tàu (399), Soc Trang (398), Bac Liêu (388), Binh Thuân (370), Bên Tre (312), Vinh Long (307), Binh Phuoc (277), An Giang (243), Cà Mau (242), Kiên Giang (221), Trà Vinh (202), Hâu Giang (194), Bac Ninh (181), Khanh Hoa (168), Dak Lak (166), Hà Giang (161), Lâm Dông (134), Binh Dinh (116), Thua Thiên-Huê (111).

La liste s’est allongée : Gia Lai (89 nouveaux cas), Long An (85), Quang Nam (80), Tiên Giang (77), Nghê An (70), Dak Nông (59), Ninh Thuân (59), Thanh Hoa (57), Nam Dinh (52), Quang Ngai ( 45), Vinh Phuc (39), Thai Binh (38), Quang Ninh (36), Phu Yên (32), Dà Nang (32), Hà Tinh (30), Tuyên Quang (29), Diên Biên (28), Quang Tri (26), Hà Nam (24), Hai Duong (17), Bac Giang (16), Hung Yên (16), Hoa Binh (11), Kon Tum (11), Phu Tho (9), Hai Phong (5), Thai Nguyên (4), Lào Cai (4), Cao Bang (3), Son La (2) et Yên Bai (1).

Le même jour, le ministère de la Santé a également annoncé 190 décès liés au Covid-19, alors que 4.776 patients ont été déclarés guéris, portant le nombre total de guérisons à 910.276.

Plus de 108 millions de doses de vaccin ont été administrées jusqu’à présent avec près de 42 millions de personnes sont complètement vaccinées, ayant reçu les deux injections nécessaires. – VNA