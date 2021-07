Le premier lot de vaccin de Pfizer pour le Vietnam arrivera en juillet. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le premier lot de vaccin de Pfizer contre le COVID-19 pour le Vietnam arrivera en juillet, a annoncé John Paul Pullicino, représentant de la société Pfizer Biopharmaceutical.

Selon John Paul Pullicino, sa société parachève un plan d'expédition et de fourniture au Vietnam du vaccin anti-COVID-19 fabriqué par Pfizer aux troisième et quatrième trimestres 2021.

Pfizer ne fournit actuellement son vaccin que dans le cadre d'accords bilatéraux entre la société et les gouvernements, et non par le biais de sources privées, a-t-il déclaré.

Vanessa Piepenburg, représentante chargée de la sécurité mondiale de Pfizer Singapour, a confirmé que le vaccin anti-COVID-19 de Pfizer-BioNTech n'était pas encore commercialisé.

Pfizer a conclu un accord avec le gouvernement vietnamien pour lui fournir 31 millions de doses de vaccin. Cet accord a été approuvé sous condition par le ministère vietnamien de la Santé le 12 juin pour une utilisation d'urgence.

Le Vietnam accélère ses efforts de vaccination afin d'avoir environ 150 millions de doses de vaccin cette année pour vacciner au moins 70% - 80 % de sa population afin d'obtenir l'immunité collective. -VNA