Un site de vaccination anti-COVID-19 à Marikina, aux Philippines, le 2 mars 2021. Photo: Xinhua / VNA

Hanoï (VNA) - Des milliers de nouveaux cas d’infection au SARS-CoV-2 ont été signalés dimanche aux Philippines, en Indonésie et Thaïlande.

Le 14 mars, l'Indonésie a enregistré 4.714 nouveaux cas de COVID-19 et 97 nouveaux décès, portant le nombre total de cas de contamination et de décès à 1.419.455 et 38.426, respectivement. L’Indonésie est actuellement le pays d’Asie du Sud-Est ayant le plus grand nombre de cas et de décès dus au coronavirus.

Le même jour, les Philippines a signalé 4.899 nouveaux cas de COVID-19, portant le bilan national de l’épidémie à 621.498, dont 12.829 décès.

En Thaïlande, 170 cas de COVID-19 et aucun décès ont été recensés le 14 mars, portant le nombre total d'infections à 26.927 avec 86 décès.

Le 14 mars, le ministère cambodgien de la Santé a annoncé qu'un patient cambodgien de 69 ans atteint de COVID-19 traité dans la province de Prey Veng est décédé 0 cause d'une crise cardiaque. Auparavant, ce patient a été admis à l'hôpital pour traitement le 13 mars, un jour après avoir été testé positif au COVID-19.

Le même jour, le ministère cambodgien de la Santé a confirmé 41 nouveaux cas de contamination au SARS-CoV-2 liés à l'"incident communautaire du 20 février". À ce jour, le Royaume a enregistré 1.305 cas, dont un décès. -VNA